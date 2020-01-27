Стало известно, как будет выглядеть парк «Изумрудный» - ФОТО

Новости 07.05.2020 11:50 808

Глава Фонда имущества Алтайского края Владислав Вакаев обнародовал план реконструкции пространства парка «Изумрудный», об этом пишет «Толк».

Общее представление

По данным плана благоустройства, в качестве материала в основном будет использоваться дерево. Ряд дополнительных конструкций будут окрашены в зеленый и коричневый цвета.

В парке будут расположены различные зоны для отдыха, занятия спортом, развлечений, созидания природы и другого досуга. Кроме того, в проекте остается храм, на месте планетария, с тихими зонами вокруг.

Авторами проекта стали архитекторы Максим Максименко, Дмитрий Индюков, Александр Деринг (возглавляет мастерскую Классика), Сергей Тисленко и другие.

Вакаев уточняет, что команда разработчиков открыта к критике и предложениям.

Территория отдыха горожан

Аллея сохранится, но будет немного изменена. По территории парка появится множество беседок, многие из которых будут просторны и позволят организовать летнее кафе. Вокруг будет множество скамеек, будет возможность установки временных павильонов для проведения праздников. Также предлагается демонтировать асфальт и положить плитку. Кроме того, в конце аллеи запланирована большая площадка с информационным стендом. Это одна из главных точек притяжения гуляющих.

Для спортсменов

Внушительная часть территории будет предусмотрена для занятия спортом, например для воркаута. Появится и велосипедная дорожка, специальные тренажеры, скалодром и трибуны для зрителей.

Также задуман павильон для игр в шахматы. Кроме того, в парке будут стоять теннисные столы.

Не забыли авторы и про собачников. Предполагается наличие места для выгула и тренировки собак. Для этого запланировано возведение трасс с препятствиями и разными тренажерами.

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Созидание и отдых

В центре парка будет озеро с разными по темам берегами. На одном построят визит-центр. Там будет фудкорт, детская площадка, качели и пункты проката. В глубине оставлено пространство под хозблок.

Что касается визит-центра, то он выйдет на пирс искусственного озера с островком, где будет расположена территория водоплавающих птиц. Полюбоваться на них можно будет со специального плавающего пирса – небольшой площадки над водой. Примерно там же будет беседка, где можно будет спрятаться от солнца или дождя.

Финансовая сторона

О стоимости всего проекта на сегодня ничего не известно. Однако правительство Алтайского края намерено выделить часть средств на реконструкцию парка, также средства будут выделены из бюджета городской администрации. Напомним, что парк стал одним из трех победителей интернет-голосования, в котором предусматривалось выделение 65 млн рублей на благоустройство трех территорий Барнаула. По данным ряда источников, общая стоимость может составить около 250 млн рублей. Полностью реконструкция будет реализована в 2021-2022 годах.