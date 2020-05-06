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Сотрудница барнаульской налоговой заразилась коронавирусом

Новости
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На майских праздниках заражение коронавирусом подтвердилось у одной из сотрудниц налоговой инспекции в Барнауле. По предварительным данным, инфицирование произошло в быту. Об этом сообщают "Вести22".

Роспотребнадзор выдал предписание, согласно которому, в здании, где работает женщина, проведена дополнительная дезинфекционная обработка. Несколько других сотрудников инспекции, непосредственно контактировавших с зараженной, перешли на режим самоизоляции.

Сообщается, что в операционных залах и прочих помещениях помещениях налоговых инспекций края санитарная обработка проводится с начала эпидемии несколько раз в течение дня, а специалисты используют средства индивидуальной защиты.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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