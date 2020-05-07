Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 0,5 п.п

Сбербанк снизил процентные ставки по ипотечным кредитам с 6 мая. Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,1% годовых с учетом специальных условий при покупке квартиры с сервиса ДомКлик от Сбербанка. Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках специальной программы с застройщиками составит 6,2%. Рассчитать условия кредита и подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой можно онлайн на DomClick.ru.
Ранее Сбербанк запустил прием заявок на ипотеку с господдержкой по льготной ставке 6,4% годовых на приобретение квартир в новостройках. Клиенты могут получить дополнительный дисконт, если воспользуются комплексным продуктом банка, который он предлагает в сотрудничестве с застройщиком-партнером. В таком случае появляется возможность купить квартиру в ипотеку по ставке 2,4% до ввода дома в эксплуатацию, после чего она станет 6,4%. Другой вариант — 5% на весь срок. На еще более выгодных условиях получить кредит при покупке жилья у застройщиков-партнеров банка могут семьи с детьми, которые попадают под другую госпрограмму, где базовая ставка на первичном рынке составляет 5%. В рамках комплексного продукта ставка может составлять 1% – до ввода дома в эксплуатацию (далее ставка будет 5%) или 3,6% – на весь срок кредита. Подать заявку на ипотеку с господдержкой и уточнить условия кредитования также можно онлайн на DomClick.ru.
Ипотечную сделку на покупку жилья в новостройке можно полностью провести в дистанционном формате без поездок в банк. Во время действия режима самоизоляции, если есть необходимость, сотрудники банка с соблюдением всех мер безопасности для здоровья, приезжают домой к клиенту для выпуска усиленной квалифицированной электронной цифровой подписи, подписания кредитной документации, отправки документов на регистрацию сделки в электронном виде и безналичного расчета за недвижимость.
Заместитель управляющего Алтайским отделением ПАО Сбербанк Максим Бауков:
«Ипотека под 6,4% годовых – это сегодня одно из самых актуальных предложений на первичном рынке жилой недвижимости. Благодаря нашим застройщикам-партнерам клиенты могут получить дополнительный дисконт. Еще больше возможностей в комплексном предложении с застройщиками есть у семей с детьми, подпадающих под программу господдержки. И в целом снижение ставок по ипотечным кредитам позволит приобрести жилье большему числу жителей региона. Кроме этого, банк реализовал несколько актуальных в условиях самоизоляции сервисов, и теперь покупка квартиры может быть полностью дистанционной. Поэтому сегодня ипотека в Сбербанке стала не только доступнее, сделки являются безопасными во всех отношениях».