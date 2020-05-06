Путин подписал указ о страховых компенсациях медперсоналу

Новости 07.05.2020 10:20 671

Президент России Владимир Путин поставил свою подпись на указе о дополнительных страховых гарантиях, которые заключаются в единовременной выплате медработникам, деятельность которых связана с помощью пациентам с коронавирусом. Документ был опубликован в среду, 6 мая, передает ТАСС.

«Предоставить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, непосредственно работающим с пациентами, у которых подтверждено наличие коронавирусной инфекции, и пациентами с подозрением на инфекцию, дополнительные страховые гарантии в виде единовременной страховой выплаты», - говорится в опубликованном документе.

По данным указа, страховыми случаями, предусматривающие гарантии по выплатам являются:

смерть медработника в результате инфицирования коронавирусом при исполнении трудовых обязанностей (2,7 млн рублей);

причинение вреда здоровью в связи с развитием у медработника заболевания или осложнений, вызванных коронавирусом и повлекших за собой временную нетрудоспособность (68,8 тыс. рублей);

установленная "стойкая утрата" трудоспособности в результате осложнений после перенесенного заболевания (инвалиду I группы - 2 млн рублей, инвалиду II группы - 1,3 млн рублей, инвалиду III группы - 688 тыс. рублей).

Напомним, что в начале апреля во время совещания с губернаторами, Путин предложил установить медикам повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета, как это сделано для личного состава Вооруженных сил России. Свою инициативу президент мотивировал тем, что данные специалисты «находятся на передовой» борьбы с эпидемией.

Позднее глава страны подписал перечень поручений, в котором содержался пункт о необходимости установить врачам, среднему и младшему медицинскому персоналу, водителям автомобилей скорой медицинской помощи, деятельность которых непосредственно связана с оказанием медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, страховых гарантий, аналогичных страховым гарантиям военнослужащих.