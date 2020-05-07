ВТБ увеличил лимит на переводы в системе быстрых платежей в три раза

Новости 07.05.2020 9:50 210

С 1 мая максимальная сумма разового перевода в Системе быстрых платежей для клиентов ВТБ возрастает до 50 тысяч рублей за раз. Ранее лимит одной транзакции был ограничен 15 тысячами рублей. Ежемесячный лимит сохранился на уровне 300 тысяч рублей.

В настоящее время в ВТБ продолжают действовать нулевые тарифы на переводы в рамках Системы быстрых платежей. Бесплатное обслуживание для своих клиентов банк установил первым среди участников системы с 1 января текущего года.