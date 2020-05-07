Полиция проведет проверку информации о давке в рубцовском магазине

Новости 07.05.2020 9:00 752

Глава алтайского ГУ МВД Андрей Подолян назначил проверку по факту описанного в СМИ инцидента в в рубцовском магазине одежды, где объявленная скидка 50% спровоцировала давку среди покупателей.

"Руководителем ГУМВД по Алтайскому краю назначена проверка инцидента", - сообщил РИА Новости в среду представитель главка, добавив, что информацию по итогам проверку можно будет получить позже.

Напомним, депутат АКЗС Вероника Лапина рассказала о инциденте.