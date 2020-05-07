Полиция проведет проверку информации о давке в рубцовском магазине

Глава алтайского ГУ МВД Андрей Подолян назначил проверку по факту описанного в СМИ инцидента в в рубцовском магазине одежды, где объявленная скидка 50% спровоцировала давку среди покупателей.
"Руководителем ГУМВД по Алтайскому краю назначена проверка инцидента", - сообщил РИА Новости в среду представитель главка, добавив, что информацию по итогам проверку можно будет получить позже.
Напомним, депутат АКЗС Вероника Лапина рассказала о инциденте.
«Берете вещи, лотерея с получением вируса - в подарок. Через пару недель количество победителей опубликует оперштаб», - посетовала она.