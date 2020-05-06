Вахтовиков из Якутка отправят на сортировочный пункт под Барнаулом

Новости 06.05.2020 18:40 37

По предварительным данным 10 мая вахтовики из Якутии приедут в Алтайский край. По словам заместителя руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяны Калининой, сроки и количество прибывающих пока согласовывается. Это будут жители Алтайского края. Предполагается, что в регион приедут клинически здоровые люди, имеющие отрицательные результаты тестов на коронавирус.

Министр здравоохранения региона Дмитрий Попов пояснил, что на базе Новоалтайского инфекционного госпиталя будет развернут сортировочный пункт. Там осмотрят всех прибывших, повторно заберут мазки на обследование. Прибывших планируется разместить в обсерваторе в санатории «Сосновый бор».