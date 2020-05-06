Полпред Сергей Меняйло дал ряд советов на тему Covid главам регионов Сибири

Новости 06.05.2020 19:30 261

Полномочный представитель президента России в Сибирском федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло провел совещание с главами сибирских субъектов по теме недопущения распространения новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт полпреда.

Меняйло отметил, что по округу сохраняется тенденция роста числа подтвержденных случаев заражения Covid-19. Он привел данные надзорных ведомств, в которых сообщается о 3504 случаях заражения, в том числе 226 за последние сутки. То есть в среднем по СФО на 100 тысяч населения выявляются 20,5 случая Ковида, по России – 105,9. Другими словами, заболеваемость в регионах приобретает очаговый характер.

«Учитывая рост числа зараженных, крайне важно продолжить работу по перестройке систем здравоохранения регионов Сибири», – заявил Меняйло.

Во всех субъектах СФО подготовлен общий коечный фонд – всего развернуто более 11,4 тысяч коек. Однако в ряде территорий койки нужно дооснастить оборудованием, в том числе аппаратами ИВЛ. Кроме того, уже сейчас следует начать подготовку дополнительного коечного фонда для больных коронавирусом.

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Также был рассмотрен вопрос приема в регионах округа вахтовых рабочих, вывозимых из Чаядинского нефтегазоконденсатного месторождения в Якутии; отдельные аспекты обеспечения ограничительных мер по недопущению распространения инфекции.

«Мы должны работать на опережение, направить дополнительные усилия на рост количества исследований по выявлению коронавируса, что позволит в динамике отслеживать, как меняется ситуация», – сказал Меняйло к главам сибирских регионов.

За весь период эпидемии в регионах округа скончался 51 человек с подтвержденным коронавирусом.