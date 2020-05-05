Почему в Алтайском крае хотят ввести масочный режим

Новости 06.05.2020 18:10 111

Заместитель Руководителя алтайского Роспотребнадзора Ульяна Калинина рассказала, что ведомство направило в оперштаб предложения по введению в регионе масочного режима.

В каком формате Роспотребнадзор предполагает введение такого режима не известно. Ульяна Калинина пояснила, что предполагается ношение масок населением как медицинских, так и гигиенических, в первую очередь, в местах массового скопления людей, в магазинах в транспорте.

Интересно, что эти меры, по мнению Калининой, могут стать следствием «несознательности граждан».

«Люди в магазинах, общественном транспорте, в местах скопления людей не используют маски, о которых мы говорим уже как минимум два месяца, поэтому говорить о сознательности и ответственности граждан тут не приходится. Поэтому Роспотребнадзором и вносятся предложения по введению масочного режима», рассказала она.

Кроме того, негативную оценку Калининой получили информация о том, что жители Змеиногорска, ищут обходные пути, чтобы выехать с территории района.

«Если эта информация верна, то это очень плохо, граждане не проявляют сознательность и пользуются иными путями для выезда с территории», пояснила чиновница, отметив, что предотвращение таких фактов относится к ведению полиции и Росгвардии.

Любопытно, что тема безответственности граждан была продолжена в оценках первых майских выходных. Она отметила «шашлычное поведение» населения и пояснила, что «майские праздники предполагают наличие каких-то коллективов».

При этом Министр здравоохранения Дмитрий Попов отметил, что последствия этих выходных будут видны буквально через 7-10 дней после окончания праздников.

«Темп прироста будет нарастать или стабилизируется. А если снижение будет, то мы будем говорить об эффективно принятых решениях. Поэтому здесь будет все прозрачно и будет видно по уровню заболеваемости, который будет у нас».

Между тем масочный режим был введен в республике Алтай. Федеральные СМИ не исключают возможности распространения масочного режима на все регионы России.