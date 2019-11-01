От сессии до сессии живут депутаты весело. Почему срываются заседания народных избранников на Алтае

Новости 06.05.2020 17:30 119

Депутаты Онгудайского района Республики Алтай во второй раз сорвали сессию, передает портал «Новости Горного Алтая».

28 апреля на сессии 12 депутатов проголосовали за отставку главы Онгудайского района Мунатова, пятеро депутатов голосовали против. И. о. районного прокурора Алан Тадыров опротестовал решение. Однако, противники Мунатова, не желая рассматривать вопрос по существу, уже второй раз срывают заседание.

Как в Камне

Ситуация заставляет вспомнить прошлогоднюю коллизию в Каменском районе Алтайского края. Тогда 12 из 20 депутатов проголосовали за отставку и.о. главы района Евгении Гордиенко. Прокуратура усомнилась в легитимности данного решения. В итоге, Каменский горсуд на время рассмотрения иска об оспаривании решения депутатов местного райсобрания снова поставил Гордиенко исполнять обязанности районного главы.

После этого народные избранники срывали внеочередные сессии – на них попросту не набирался кворум. В итоге, ситуация начала грозить обернуться срывом налоговых поступлений в бюджет и миллионными убытками.

6 мая депутатам Каменского райсобрания удалось, наконец, провести 48 внеочередную сессию Горсовета. Они единогласно приняли изменения в бюджет муниципалитета Камня-на-Оби на 2020 год. Это позволит приступить к решению одной из острейших проблем Камня – ремонту дорог. Из краевого бюджета району поступило свыше 5 млн рублей. Также, 18 млн рублей пойдет на благоустройство городских общественных и придомовых территорий.