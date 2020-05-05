Заставлять кремировать не будут: алтайский Роспотребнадзор рассказал о правилах похорон людей, умерших от коронавируса

Новости 06.05.2020 16:25 333

Эта информация была обозначена в ходе пресс-конференции онлайн министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова и заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора региона Ульяны Калининой.

По словам Калининой, в муниципалитеты региона уже направлены рекомендации, в соответствии с которыми при захоронении умерших с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию предпочтительно кремирование. Однако родственники могут отказаться от этого способа. Тогда захоронение пройдет в обычном порядке, однако при этом будет необходимо соблюсти специальные правила:

«Должно быть минимизировано количество человек, участвующих в церемонии, гроб обязательно должен быть закрыт, поскольку инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Соответственно должен быть исключен контакт», - пояснила Калинина.

Специалист также пояснила, что хоронить таких умерших можно на обычных кладбищах.

Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано три случая смерти от коронавируса. Все умершие имели тяжелые хронические заболевания, изначально протекающие тяжело.

И третья смерть. Число подтвержденных случаев Covid-19 в Алтайском крае достигло 555 Новости 05.05.2020 12:10

Как отметил Дмитрий Попов. Все три случая смерти разбирались комисионно и основным диагнозом был выставлен коронавирусная инфекция, так как на фоне этого заболевания в виде вирусной пневмонии субтотальных пневмоний развивались декомпенсации (ухудшения) состояний по другим заболеваниям, которые протекали агрессивно и приводили к летальным исходам.