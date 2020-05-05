Заставлять кремировать не будут: алтайский Роспотребнадзор рассказал о правилах похорон людей, умерших от коронавируса

Эта информация была обозначена в ходе пресс-конференции онлайн министра здравоохранения Алтайского края Дмитрия Попова и заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора региона Ульяны Калининой.
По словам Калининой, в муниципалитеты региона уже направлены рекомендации, в соответствии с которыми при захоронении умерших с положительным результатом на новую коронавирусную инфекцию предпочтительно кремирование. Однако родственники могут отказаться от этого способа. Тогда захоронение пройдет в обычном порядке, однако при этом будет необходимо соблюсти специальные правила:
«Должно быть минимизировано количество человек, участвующих в церемонии, гроб обязательно должен быть закрыт, поскольку инфекция передается контактным и воздушно-капельным путем. Соответственно должен быть исключен контакт», - пояснила Калинина.
Специалист также пояснила, что хоронить таких умерших можно на обычных кладбищах.
Напомним, в Алтайском крае зарегистрировано три случая смерти от коронавируса. Все умершие имели тяжелые хронические заболевания, изначально протекающие тяжело.
Как отметил Дмитрий Попов. Все три случая смерти разбирались комисионно и основным диагнозом был выставлен коронавирусная инфекция, так как на фоне этого заболевания в виде вирусной пневмонии субтотальных пневмоний развивались декомпенсации (ухудшения) состояний по другим заболеваниям, которые протекали агрессивно и приводили к летальным исходам.