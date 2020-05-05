«Лучше бы маски»: Барнаульцы не оценили выдачу георгиевских ленточек в период пандемии

Новости 06.05.2020 15:30 384

В начале недели жителям Барнаула начали раздавать георгиевские ленточки, которые в стране стали символом Победы в Великой Отечественной войне.

Выдача происходила в сквере в честь 40-летия Великой Победы по ул.Георгиева, 32 и на площади Маршала Г.К.Жукова по ул.50 лет СССР, 51а. При соблюдении всех правил в период пандемии, в первый день ленточки вручили более 75 жителям Индустриального района, среди которых были и дети войны. Об этом сообщила пресс-служба мэрии краевой столицы.

В четверг, 7 мая, распространителями ленточек станут поликлиники, аптеки, городской транспорт, общественные и памятные места. Несмотря на столь добрую инициативу городских властей, не все жители Барнаула отнеслись к ней положительно. В социальных сетях они предложили альтернативные варианты. Например, раздавать маски, в том числе кондукторам которые эти самые ленточки будут раздавать.

Отметим, что раздача ленточек администрацией осуществляется ежегодно за счет средств городского бюджета. Часть георгиевских ленточек также закупаются за счет средств краевого бюджета.

Акция продолжится по 9 мая включительно.