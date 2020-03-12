Алтайский клондайк: можно ли выжать из «Золота Курьи» миллиард?

Новости 06.05.2020 14:30 417

Стала известна дата первого собрания кредиторов ООО «Золото Курьи» – оно назначено на 18 мая 2020 года. Одним из вопросов повестки мероприятия станет заключение мирового соглашения с кредиторами, количество которых достигло 36.

Основным может стать бывший собственник «Золота Курьи» – золоторудная компания «Омчак», требующая с банкротящегося предприятия более 1 млрд рублей. На 12 мая назначено заседание апелляционного суда по жалобам «Золота Курьи» и «Омчака», не согласившихся с решением суда первой инстанции, ранее частично удовлетворившего требования «Омчака». ЗРК настаивает на полном удовлетворении, в то время как «Золото Курьи» считает действия «Омчака» недобросовестными и просит не включать компанию в реестр кредиторов. По итогам заседания «Омчак» может получить полный контроль над процедурой банкротства «Золота Курьи», либо оказаться вовсе «за бортом».

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Чего добивается «Омчак»

13 марта 2020 года Арбитражный суд Алтайского края частично удовлетворил требования «Омчака», который намеревался взыскать с «Золота Курьи» свыше 1 млрд рублей – признана почти половина задолженности (0,45 млрд). 25 марта решение было обжаловано, причем, к апелляционной жалобе «Омчак» присовокупил заявление о принятии обеспечительных мер. В этом заявлении ЗРК просила запретить первому собранию кредиторов определять судьбу предприятия до вынесения решения апелляционной инстанцией. Однако, в этом «Омчаку» было отказано.

Если «Омчак» будет включен в реестр кредиторов, а заявленная сумма требований в 1 млрд рублей будет признана, то ЗРК получит 90% голосов в комитете кредиторов и сможет полностью контролировать процесс банкротства. Если же этого не произойдет, то «Омчак», как бывший собственник компании, рискует понести субсидиарную ответственность, то есть сам переместится из кредиторов в должники.

Даже если ответственность не наступит, требования «Омчака» (уменьшенные вдвое) окажутся в третьей очереди реестра. В такой ситуации ЗРК останется попросту ни с чем, поскольку состояние «Золота Курьи» весьма плачевно и даже продажа активов вряд ли позволит покрыть столь значительные долги. Кроме того, решения собрания кредиторов «Омчаку» придется оспаривать отдельными судебными исками.

Как «Золото Курьи» оказалось в таких долгах

«Омчак» приобрел «Золото Курьи» 10 февраля 2016 года. Под руководством нового собственника «Золото Курьи» брало многочисленные денежные займы у различных фирм. Временный управляющий указывал, что эти займы не были экономически обоснованы и выдавались на погашение текущих обязательств заемщика, то есть фактически – на пополнение оборотных средств. Суд отметил, что это является компенсационным финансированием и закон о банкротстве предусматривает иные схемы, поэтому «Омчак» заранее осознавал возможные риски.

Также «Омчак» выкупал долговые обязательства «Золота Курьи» (иногда всего за треть их стоимости).

Новый собственник – новый кредитор?

3 сентября 2019 года «Золото Курьи» было продано барнаульскому ООО «Алт Авто Строй», занимающемуся дорожным строительством. Компания приобрела «Золото Курьи» несмотря на то, что еще в августе на предприятии было введено наблюдение. Долговые обязательства «Золота Курьи» при этом остались во владении «Омчака».

25 сентября судебные приставы передали на торги арестованное имущество разорившегося предприятия. Отдельными лотами на аукцион выставлено 16 единиц техники на сумму почти 25 млн рублей. Практически все машины серьезно повреждены, шесть – в нерабочем состоянии. Многие не имеют двигателя, колес, коробки передач. Кроме того, осенью 2019 года «Золото Курьи» оказалось в центре скандала из-за невыплаты зарплаты 264 работникам на сумму свыше 41 млн рублей. После вмешательства прокуратуры в ноябре и возбуждения двух уголовных дел, рабочие получили деньги.

Интересно, что в список кредиторов «Золота Курьи» входят компании «Алт Авто» и «Алт Авто Ойл», чьи названия выглядят схожими с названием собственника «Золота Курьи» ООО «Алт Авто Строй». Некоторые СМИ указывали, что данные компании аффилированы с нынешним владельцем, однако подтверждений этому в открытых источниках «Политсибру» найти не удалось.