С какими данными Алтайский край подходит к дате постепенного снятия ограничений

Новости 06.05.2020 14:00 1918

По поручению президента Владимира Путина специалисты сегодня должны представить разработанные критерии выхода из режима ограничительных мер. Уже назначено специальное совещание по этому поводу. Начало постепенного выхода предварительно назначено на 12 мая.

Академик-секретарь отделения медицинских наук РАН, бывший министр здравоохранения России Владимир Стародубов ранее рассказывал «Интерфаксу», что основным критерием станет уровень заболеваемости в каждом субъекте федерации.

По мнению ученого, значение будет иметь «тренд заболеваемости», а не количественный показатель случаев коронавируса в регионе. Он объяснил, что для выхода из самоизоляции необходимо, чтобы число заболевших постоянно снижалось — это определяет спад пандемии.

В Алтайском крае на 6 мая зарегистрировано 588 подтвержденных случаев коронавируса, выздоровели и выписаны из медицинских учреждений 110 человека, умерло 3. Заболеваемость коронавирусом на сегодняшний день в Алтайском крае составляет 20,5 на 100 тысяч населения.

Ранее Политсибру рассчитывал этот показатель на 27 апреля. Он составлял 12,13 на 100 тысяч человек. Так что этот показатель в регионе только растет. Наиболее серьезным скачком по заболеваемости стал период с 24 по 26 апреля, когда за два дня заболеваемость с 5,87 на 100 тысяч населения выросла до 11,22. Однако при этом наметился и рост выздоровевших пациентов.

Главный инфекционист региона Валерий Шевченко рассказал в интервью «Вести-Алтай», что специалисты ожидают в нашем регионе дальнейшего роста заболеваемости.

«До пика, как это называют специалисты, выхода на плато, еще далеко», - рассказал он.

Специалист считает, что оптимальными в наших условиях будут жесткие ограничительные меры, только в этом случае, по мнению специалиста, нам удастся быстрее и легче выйти из этой ситуации.

Однако в ближайшее время в регион вернутся 142 вахтовика из Якутии. В настоящее время тесты на коронавирус показали у них отрицательный результат. Люди будут размещены в санатории «Сосновый бор», где пройдут карантин. Учитывая инкубационный период заболевания, не исключено, что часть из них может пополнить число зараженных жителей региона.