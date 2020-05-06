Больше 100 вахтовиков из Алтайского края заболели коронавирусом в Якутии

По данным на среду, 6 мая, число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом в Алтайском крае достигло 588 человек. За последние сутки зафиксировано 33 новых случая, передает Оперштаб региона.
Издание «Амител» сообщает, что в ближайшее время в Алтайский край вернутся вахтовики с Чаяндинского нефтегазового месторождения в Якутии. Всего их там 274 человека.
В региональном правительстве подтвердили, что у 110 человек уже подтвердился коронавирус и еще у 22 диагноз сейчас под вопросом. Остальные 142 человека с отрицательными тестами вернутся в регион, где их планируют разместить в санатории «Сосновый бор». Ситуация находится на личном контроле губернатора Виктора Томенко.
За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией