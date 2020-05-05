Оперштаб: на два района расширилась география коронавируса в Алтайском крае

Новости 06.05.2020 12:30 729

За минувшие сутки в Алтайском крае зарегистрировано 33 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. По данным Оперативного штаба Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения коронавируса, общее количество заболевших в регионе составляет 588 человек, 110 из них выздоровели и выписаны из клиник края, в том числе 2 пациента - за прошедшие сутки.

Среди новых случаев заболевания: жители Барнаула – 14 человек, Змеиногорского района – 9, Рубцовска – 2, Бийска – 1, Немецкого национального района – 1, Тальменского района – 1. Впервые зарегистрировано заболевание у трех жителей Ребрихинского и двух жителей Благовещенского районов.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Из общего числа заболевших 56 случаев – завозных, в том числе 2 – из-за рубежа; 430 случаев – по контакту с заболевшими. 84 – выявлены у больных внебольничной пневмонией, 94 – у заболевших ОРВИ, в 410 случаях – бессимптомное течение.

Из 588 заболевших: Змеиногорский район – 228 (Змеиногорск – 29, Змеиногорский район – 199), Барнаул – 175, Бийск – 46, Поспелихинский район – 19, г. Рубцовск – 15, Павловский район – 11, Немецкий национальный район – 9, Рубцовский район – 8, Тальменский район – 6, Славгород – 6, Камень-на-Оби – 6, Горняк – 6, Новичихинский район – 6, Третьяковский район – 6, Родинский район – 5, Новоалтайск – 4, Первомайский район – 4, Яровое – 3, Ребрихинский р-н – 3, Крутихинский район – 3, Советский район – 2, Кулундинский район – 2, Тюменцевский район –2, ЗАТО Сибирский – 2, Благовещенский р-н – 2, Заринск –1, Бийский район – 1, Троицкий район – 1, Целинный район – 1, Михайловский район – 1, Романовский район – 1, Егорьевский район – 1, Алтайский район – 1, Усть-Калманский район – 1.

На 6 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 35198 человек, находятся под меднаблюдением – 4273 человек. Снято меднаблюдение с 8743 жителей края.