Приоритет властей. Алтайские депутаты снова подняли тему проблем здравоохранения в период Covid-19

Новости 06.05.2020 12:05 927

Депутат Государственной Думы от Алтайского края коммунист Сергей Шаргунов поднял тему ограниченного здравоохранения в условиях пандемии коронавируса. Свое мнение политик выразил в своем телеграмм-канале.

Ковид у родителей

Шаргунов заявил, что коронавирус обнаружен у его родителей. Несмотря на это, депутат призвал задуматься о тех больных, которые в разгар эпидемии потеряли возможность получить плановую операцию и должное медицинское наблюдение.

«Тема масштабная, затрагивающая тысячи, если не миллионы судеб. Закрытие многопрофильных больниц. Повсеместно. Вернее, отказ от того, чтобы заниматься пациентами, у которых диагноз не COVID-19. Несомненно, основное направление контратаки — подлый ковид. Но врачи твердят, что в больницах можно и нужно оставлять хотя бы половину изолированного пространства для всего остального, и прежде всего — срочного: реанимация, операции», - написал он.

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Письма с жалобами

Депутат от КПРФ пояснил, что ему постоянно пишут из разных городов. В качестве примера он привел ситуацию в городе Видное, откуда ему пишут несколько дней подряд.

«Там буквально до последнего времени работала Видновская районная клиническая больница (ВРКБ) — многопрофильное лечебное учреждение. Теперь всех врачей (их около 120) скопом и, как мне говорят, даже без оформления бумаг записывают в инфекционисты. По их словам, утверждения чиновников о том, что отделения и врачи, оказывавшие узкоспециализированную помощь, будут переведены в другие стационары, где продолжат принимать больных — это просто обман», - говорит Шаргунов.

Медучреждение ранее широко специализировалось на гнойной хирургии в частности на лечебной помощи больным с хирургическими гнойными осложнениями диабета («диабетическая стопа»).

Отметим, что третья смерть от коронавируса в Алтайском крае произошла у пожилой женщины, которая поступила в больницу в состоянии комы. У женщины также был диабет.

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Пример письма

Далее депутат прилагает цитату из одного из писем:

«В отделении гнойной хирургии развернулась настоящая трагедия: врачей заставляли выписывать пациентов, которым показаны экстренные хирургические вмешательства, внутривенные вливания, тщательный уход и полная неподвижность. Без медицинской помощи больных ждет сепсис, то есть заражение крови. Состояние врачей, которых вынудили выписать пациентов на мучительную смерть, тоже можно представить. И всё это из-за невежественного решения чиновников».

Депутат Госдумы дал понять, что он говорил с врачами, но они отказываются называть свои имена публично, так как опасаются мести.

Письма алтайских врачей

Напомним, что ранее создатель барнаульского сообщества "B22" Алексей Куреленок сообщил, что в отношении него назначена проверка после публикаций историй врачей, которые жаловались на организацию их работы. Он призвал врачей не бояться и открыто заявлять о своем недовольстве, однако реакции со стороны медработников не последовало.

«Вероятно, слишком сложная задача для некоторых чиновников, с которых требуют отчетности чиновники повыше — организовать борьбу с коронавирусом не в ущерб другим больным. Не обрекая их на боль и опасность гибели, не оставляя без лечения», - подытожил Шаргунов.

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Приоритеты властей

Его пост также в своем одноименном телеграмм-канале прокомментировала депутат от КПРФ Алтайского краевого Заксобрания Вероника Лапина.

«За многими историями - трагедии, когда ты оказываешься заложником ситуации и задаешься вопросом: почему сделать стрижку в парикмахерской можно, а сдать анализы, чтобы следить за динамикой заболевания - нет? Когда ты просто не знаешь, что с твоим организмом сейчас происходит и ты бессилен», - написала депутат АКЗС.

Также Лапина заявила, что в Алтайском крае необходимо возобновить работу хотя бы частных клиник при соблюдении определенных ограничений и мер безопасности.

«Есть примеры других регионов, где такие медицинские организации не прекращали свою деятельность. И некоторые жители Алтайского края просто вынуждены туда обращаться за помощью», - отметила депутат.

Немного теории заговора

Ранее в телеграм-каналах «Неляпунов» и «Ненегреев» высказывались о существовании конспирологической теории, по которой следует, что руководство Минздрава Алтайского края преследует цель по принуждению специалистов частных клиник к уходу на работу в государственные медучреждения.