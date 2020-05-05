Губернатор Алтайского края попросил денег на доплаты почти 500 немедицинским сотрудникам

Новости 06.05.2020 11:30 108

В своем Инстаграм глава региона сообщил, что во время заседания рабочей группы Госсовета России по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, высказал предложения от Алтайского края о поддержке некоторых категорий работников медицинских учреждений.

«Мы знаем, что по решению Президента России Владимира Путина стимулирующие выплаты получают врачи и медсестры, а также водители автомобилей скорой медицинской помощи, которые работают с заразившимися людьми. Однако, бесперебойную работу ковидных госпиталей обеспечивают и другие специалисты – уборщики, лифтеры, кастелянши, слесари-сантехники, электрики и другие. Нельзя забывать и о сотрудниках диагностических центров, которые проводят тестирование. Эти люди также подвержены риску заражения коронавирусом. Я попросил на федеральном уровне установить доплаты стимулирующего характера и для таких специалистов», рассказал Виктор Томенко.

По словам губернатора, на такие доплаты в регионе смогут претендовать более 480 человек.

Кроме того, Томенко предложил расширить меры поддержки санаторных организаций, которые находятся в простое в апреле и мае и не могут, к примеру, выплачивать зарплату сотрудникам. В качестве примера губернатор назвал санатории Белокурихи. По мнению Виктора Томенко, им необходима «безвозмездная финансовая помощь из федерального бюджета на выплату заработной платы и другие неотложные нужды».

Впрочем, спасти ситуацию смогут кредиты «с минимальной или даже нулевой ставкой, отсрочка по уплате таких займов и процентов по ним, а также отсрочка по коммунальным платежам».

Виктор Томенко сообщил, что эти предложения приняты к рассмотрению Правительством Российской Федерации.