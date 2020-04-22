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Минприроды готовит проект по льготам за раздельный сбор мусора гражданами

Новости
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Министерство природных ресурсов и экологии России создало проект «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора, которая бы предусматривала различные льготы для граждан, которые будут сортировать свои твердые коммунальные отходы (ТКО). В том числе и бесплатную услугу по вывозу на переработку отходов. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Для стимулирования граждан и бизнеса на раздельный сбор, вывоз и утилизацию отходов, Минприроды предлагает освободить от уплаты НДС операции по реализации вторичных ресурсов, а физлиц, получивших доходы от сдачи или продажи вторсырья, - от уплаты НДФЛ», - сказано в публикации.

Сам проект «дорожной карты» уже отправлен в заинтересованные министерства для согласования.

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Также известно, что Минприроды намерено снизить плату для граждан за коммунальную услугу по обращению с ТКО в части отходов, которые накапливаются раздельно, - вплоть до полностью бесплатного вывоза раздельно собранных отходов.

Что касается мусоровывозящих компаний, то им запретят смешивать обычный мусор с тем, который граждане соберут в специальный бак для переработки. В нацпроекте «Экология» появится отдельный показатель по «созданию условий для раздельного накопления отходов», а в территориальные схемы субъектов (документы, которые учитывают все операции с мусором в регионе) должны быть включены «перспективные объекты по утилизации вторичных ресурсов».

Также министерство имеет план по «популяризации» раздельного сбора мусора в рамках«экологического воспитания и формирования экологической культуры». В совместных планах с Минпросвещения есть задача по подготовке предложения о разработке и дальнейшем внедрении стандартов программ для дошкольных, общеобразовательных и образовательных организаций высшего образования, «определяющих основы знаний по обращению с отходами, в том числе раздельному накоплению».

Внедрение раздельного сбора планируется с пилотных регионов после оценки всех расходов.

Однако не ясно за чей счет предлагается внедрять раздельный сбор в стране. В документе Минприроды говорится лишь о закупке контейнеров за счет средств экологического сбора и платы за негативное воздействие на окружающую среду. При этом министерство природных ресурсов и экологии РФ планирует к четвертому кварталу 2020 года внести в закон «Об отходах производства и потребления» термин «вторичные ресурсы» и установить к ним требования, чтобы провести «четкую границу» между обращением с обычным коммунальным мусором и полезными фракциями, которые подлежат переработке.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: og.ru

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