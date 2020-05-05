Путин объявил 6,7 и 8 мая нерабочими днями

Новости 06.05.2020 9:50 534

На прошедшем селекторном совещании с руководителями субъектов РФ с участием членов Правительства РФ по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке Президент РФ Владимир Путин объявил о необходимости продления периода нерабочих дней до 11 мая. Таким образом, рабочие дни - 6, 7, 8 мая объявлены нерабочими с сохранением заработной платы. При этом он отметил, что принятые ранее ограничительные меры позволяют говорить о сдерживании распространения коронавирусной инфекции в стране.

Также глава государства сообщил, что с 12 мая в стране начнется поэтапное снятие ранее наложенных ограничений. Постепенный выход к нормальным условиям жизнедеятельности будет производиться с различной динамикой, поскольку ситуация по коронавирусу в каждом регионе складывается по-разному. В этих целях президент поручил профильным министерствам и ведомствам до 5 мая подготовить для регионов критерии последовательных шагов поэтапного выхода из режимов ограничений.

Напомним, что работники организаций, на которые не распространяется президентское решение о нерабочих днях, будут отдыхать в праздничные майские дни с 1 по 5 мая в связи с Праздником Весны и Труда и с 9 по 11 мая по случаю праздничного Дня Победы.

При этом в четверг 30 апреля и в пятницу 8 мая можно рассчитывать на сокращение рабочего времени на час, так как данные рабочие дни непосредственно предшествуют праздничным (ст. 95 Трудового кодекса).

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Источник: ГАРАНТ.РУ