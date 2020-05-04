О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Как жители городов изменили отношение к самоизоляции за апрель

Новости
467
0

Опрос Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» показал, что жители России  стали меньше поддерживать ограничительные режимы. За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.

Опрос проводился 24 апреля. Респонденты – 1 тысяча жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Кроме того, за неделю с 17 по 24 апреля все меньше жителей городов стали считать оправданным введение пропускной системы, контроль перемещений по городу на транспорте, отслеживание нарушителей и их передвижения на личных автомобилях.  Доля тех, кто по прежнему считает контроль оправданным снизилась с 39 до 28%. Приблизительно в тех же долях произошло снижение тех, кто считает оправданным введение административного наказания для нарушителей режима.

Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина

Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина

Новости

При этом только 10 процентов опрошенных надеются, то ограничительные меры будут сняты в мае, сообщает РБК.

Показательным в данном случае является индекс самоизоляции. В Барнауле на утро 6 мая он составил 2,6. Это, по показаниям сервиса Яндекс, означает, что на улицах слишком много людей.  Примечательно, что сервис показывает, как складывалась ситуация в среду до коронавируса. Этот параметр составлял 1,4  В среднем  в начале мая индекс самоизоляции  жителей Барнаула в мае держится на уровне 2,7, что существенно выше апрельских данных.   К примеру, в период с 27 по 30 апреля средний индекс самоизоляции барнаульцев составлял 1.8.

Жители Рубцовска устроили давку в магазине одежды из-за скидки в 50%

Жители Рубцовска устроили давку в магазине одежды из-за скидки в 50%

Новости

Жители Рубцовска устроили давку в магазине одежды из-за скидки в 50%

644

 

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000