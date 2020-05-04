Как жители городов изменили отношение к самоизоляции за апрель

Новости 06.05.2020 9:00 467

Опрос Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа» показал, что жители России стали меньше поддерживать ограничительные режимы. За месяц режим самоизоляции, введенный для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, перестали поддерживать 15% россиян.

Опрос проводился 24 апреля. Респонденты – 1 тысяча жителей городов с населением более 100 тысяч человек.

Кроме того, за неделю с 17 по 24 апреля все меньше жителей городов стали считать оправданным введение пропускной системы, контроль перемещений по городу на транспорте, отслеживание нарушителей и их передвижения на личных автомобилях. Доля тех, кто по прежнему считает контроль оправданным снизилась с 39 до 28%. Приблизительно в тех же долях произошло снижение тех, кто считает оправданным введение административного наказания для нарушителей режима.

Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина Новости 04.05.2020 12:30

При этом только 10 процентов опрошенных надеются, то ограничительные меры будут сняты в мае, сообщает РБК.

Показательным в данном случае является индекс самоизоляции. В Барнауле на утро 6 мая он составил 2,6. Это, по показаниям сервиса Яндекс, означает, что на улицах слишком много людей. Примечательно, что сервис показывает, как складывалась ситуация в среду до коронавируса. Этот параметр составлял 1,4 В среднем в начале мая индекс самоизоляции жителей Барнаула в мае держится на уровне 2,7, что существенно выше апрельских данных. К примеру, в период с 27 по 30 апреля средний индекс самоизоляции барнаульцев составлял 1.8.