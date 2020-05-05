Жители Рубцовска устроили давку в магазине одежды из-за скидки в 50%

Новости 05.05.2020 18:30 1486

Толпа народа собралась вопреки режиму «самоизоляции» в рубцовском магазине одежды, который располагается в местном торговом центре. Ажиотаж спровоцировала скидку 50% на все в связи с закрытием отдела. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Депутат не оценила безответственное поведение местных жителей, которые в период пандемии коронавируса пришли без масок покупать одежду.

«Из недавно 21 зарегистрированных заболевших коронавирусом в Алтайском крае, пятеро приходятся на Рубцовск. А вот торговый центр, где устроили скидку 50%, создав ажиотаж с сотнями людей в помещении без соблюдения дистанции. Кому - война, а кому - мать родная. Берете вещи, лотерея с получением вируса - в подарок. Через пару недель количество победителей опубликует оперштаб», - не без досады отметила депутат.

Известно, что акция продлится до 10 мая. Кроме того другие филиалы этого магазина закрыты на карантин.

Напомним, что с конца марта текущего года в Алтайском крае было зафиксировано 555 случаев заражение Covid-19. Кроме того, три человека за этот период в регионе скончались.