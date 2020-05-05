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Жители Рубцовска устроили давку в магазине одежды из-за скидки в 50%

Новости
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Толпа народа собралась вопреки режиму «самоизоляции» в рубцовском магазине одежды, который располагается в местном торговом центре. Ажиотаж спровоцировала скидку 50% на все в связи с закрытием отдела. Об этом сообщила в своем телеграмм-канале депутат АКЗС от КПРФ Вероника Лапина.

Депутат не оценила безответственное поведение местных жителей, которые в период пандемии коронавируса пришли без масок покупать одежду.

«Из недавно 21 зарегистрированных заболевших коронавирусом в Алтайском крае, пятеро приходятся на Рубцовск. А вот торговый центр, где устроили скидку 50%, создав ажиотаж с сотнями людей в помещении без соблюдения дистанции. Кому - война, а кому - мать родная. Берете вещи, лотерея с получением вируса - в подарок. Через пару недель количество победителей опубликует оперштаб», - не без досады отметила депутат.

Известно, что акция продлится до 10 мая. Кроме того другие филиалы этого магазина закрыты на карантин.

Напомним, что с конца марта текущего года в Алтайском крае было зафиксировано 555 случаев заражение Covid-19. Кроме того, три человека за этот период в регионе скончались.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Беспредел Рубцовск

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (4)

1000

Гость

Две другие Эврики в городе работают!!!Вчера там ребёнку вещи покупала.

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Гость

Не хуже, чем лавка в метро, а статистика еще будет, не зависимото того. Открылся магазин или нет, ведь на кону 9 мая, а маска, при ее ношении а еще и перчатки, сделают свое дело,

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Вася

Хрень какая то

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Читатель

Не правда, все остальные филиалы данного магазина давно уже не на карантине.....

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