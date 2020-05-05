О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Регионы России освобождены от выплат по бюджетным кредитам

Новости
473
1

В период 2021-2024 годов субъекты России будут выплачивать по 5% задолженности по бюджетным кредитам ежегодно, а в 2025-2029 годах платить остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. Об этом сообщает ТАСС.

Решение было принято российским правительством в связи с распространением коронавирусной инфекции. Документ уже опубликован на сайте Кабмина.

Средства, освобожденные в результате этой меры в 2020 году, регионы смогут направить на устранение последствий распространения COVID-19 и компенсацию снижения доходов, что обеспечит устойчивость бюджетов регионов.

Автор: Политсиб.ру

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Вася

А простых граждан ни фига не освободили от уплаты кредитов.

Ответить