ВТБ сообщил как работают офисы в нерабочие и праздничные дни мая  

В связи с предстоящим Днем Победы, а также во исполнение указа Президента России Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 11 мая ВТБ устанавливает следующий режим работы своих офисов на ближайшее время:
В розничных офисах ВТБ в течение дня проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства. В рамках рекомендаций медиков мы просим клиентов во время ожидания соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м.
Напоминаем, что большинство операций можно совершить в интернет-банке или мобильном приложении ВТБ-Онлайн. Клиент дистанционно может подать заявку на кредит, оформить вклад и рефинансирование, осуществить денежный перевод, поменять валюту, совершить оплату коммунальных услуг и другие операции. Рекомендуем нашим клиентам в настоящий момент использовать возможности дистанционного обслуживания и минимизировать число посещений банковских офисов.