Глава Барнаула сообщил о готовности Затона к паводку

Новости 05.05.2020 16:30 825

Во вторник, 5 мая, мэр Барнаула Вячеслав Франк нанес визит в микрорайон Затон, в котором действует временное ограничение движения по автодороге на остров Шубинский из-за подъема уровня воды. Об этом сообщает пресс-служба города.

По данным Алтайского ЦГМС, по состоянию на 5 мая 2020 уровень воды в реке Обь около Барнаула составляет 491 см над нулем водомерного поста.

Глава Барнаула пояснил, что проверка уровня воды в реке Обь ведется каждый день по два раза.

«В течение нескольких дней наблюдался прирост воды в реках Бия и Катунь на территории Республики Алтай. Причем прирост был существенный, в сутки по 20-30 см. Эта вода сейчас приходит к нам. На 5 мая уровень воды в Оби прибавил 16 см. Критическая отметка, при которой вводится режим повышенной готовности в микрорайоне Затон - 560 см. Однако в настоящее время идет спад уровня воды в Бии и Катуни, надеемся, что через 2-3 дня вода начнет убывать и у нас», - сказал Франк.

По его словам, администрация города готова к любому развитию паводкового сценария, а все необходимые противопаводковые мероприятия по подсыпке и увеличению дамб исполнены. Также заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом.

Кроме того, уже определены четыре пункта временного размещения населения, в которых учтена ситуация, связанная с профилактикой и распространением коронавируса.