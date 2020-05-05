Правительство России выделит малому и среднему бизнесу Алтайского края 15,4 млн рублей

Новости 05.05.2020 13:30 613

Российское правительство направило в бюджет Алтайского края 15,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, у которого ранее был обнаружен коронавирус.

«Субсидия пойдет на неотложную поддержку малого и среднего бизнеса во времена сложной обстановки из-за коронавируса. В частности ее используют для микрофинансовых государственных организаций и гарантийных организаций. И те и другие должны будут помочь компаниям малого и среднего бизнеса», - говорится в тексте распоряжения.

В Алтайском крае гарантийной организацией является «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».

Что касается других регионов Сибири, то им также выделили средства. Например, Республика Алтай получит 12,6 млн рублей, Красноярский край получит 8,8 млн рублей, Кемеровская область – 11,9 млн рублей. Кстати в списке получателей помощи отсутствует Новосибирская область.

Наибольшую помощь по стране получат Республика Крым – 56,6 млн рублей, Татарстан – 67,6 млн рублей, Приморье – 92,3 млн рублей, Свердловская область – 129,7 млн рублей и другие.