Правительство России выделит малому и среднему бизнесу Алтайского края 15,4 млн рублей

Российское правительство направило в бюджет Алтайского края 15,4 млн рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, у которого ранее был обнаружен коронавирус.
«Субсидия пойдет на неотложную поддержку малого и среднего бизнеса во времена сложной обстановки из-за коронавируса. В частности ее используют для микрофинансовых государственных организаций и гарантийных организаций. И те и другие должны будут помочь компаниям малого и среднего бизнеса», - говорится в тексте распоряжения.
В Алтайском крае гарантийной организацией является «Алтайский фонд развития малого и среднего предпринимательства».
Что касается других регионов Сибири, то им также выделили средства. Например, Республика Алтай получит 12,6 млн рублей, Красноярский край получит 8,8 млн рублей, Кемеровская область – 11,9 млн рублей. Кстати в списке получателей помощи отсутствует Новосибирская область.
Наибольшую помощь по стране получат Республика Крым – 56,6 млн рублей, Татарстан – 67,6 млн рублей, Приморье – 92,3 млн рублей, Свердловская область – 129,7 млн рублей и другие.
Начнутся лесозаготовки, распилят, живу в Петропавловском районе.
Напишите, кто получил помощь? Я почему то уверен, что никто реально не получал.