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И третья смерть. Число подтвержденных случаев Covid-19 в Алтайском крае достигло 555

Новости
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По последним данным на вторник, 5 мая, количество подтвержденных случаев заражение коронавирусом в Алтайском крае достигло 555. За последние сутки подтвердился еще 21 новый случай. Об этом сообщил сайт местного Роспотребнадзора.

Что касается выздоровевших, то таких за сутки оказалось 26 человек.

На сегодняшний день, регионе обследовано 34 682 человека. Под меднаблюдением находятся 4343 человека, снято с меднаблюдения 8 603 человека. Из всего числа заболевших – 161 человек – это жители Барнаула. Большинство подтвержденных фактов зафиксировано в Змеиногорском районе - 219.

Также в Алтайском крае зафиксировано уже три смерти от болезни. Последний случай приходится на жительницу Барнаула 1946 года рождения. Она находилась в госпитале городской больницы №5. На госпитализацию она поступила в состоянии комы из-за сопутствующего заболевания – сахарный диабет. Длительное время она находилась на аппарате искусственной вентиляции легких.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kaluga24.tv

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (1)

1000

Михаил

Так все таки умерла от диабета, а не от вируса?

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