Барнаулец украл одежду из спортивного магазина в крупном ТЦ для перепродажи

Новости 05.05.2020 14:30 273

В Барнауле был задержан подозреваемый в краже местный житель. Предполагается, что именно он совершил кражу в крупном торговом центре краевой столицы. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Заявление поступило от работника отдела по продаже спортивной одежды. По данным ведомства, после визита одного из посетителей продавцы обнаружили пропажу товаров. По камерам они увидели, как некий мужчина прячет вещи – две пары мужских брюк, мужской джемпер и ветровку – после чего быстро уходит. Общая сумма ущерба оценена в 14 тысяч рублей.

В ходе следственных действий был задержан подозреваемый, которым оказался барнаулец 1978 года рождения, ранее осужденный за аналогичное преступление.

«Похищенные вещи изъять не удалось: продал неизвестным лицам», - сообщается на сайте ведомства.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».