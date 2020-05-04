Власти сообщили о резком росте случаев домашнего насилия в период пандемии

Новости 05.05.2020 12:45 321

Число обращений о домашнем насилии в России выросло в 2,5 раза. Такие данные озвучила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова в беседе с «РИА Новости».

«По информации ряда НКО, в период с 10 апреля количество жертв насилия и случаев насилия в семье увеличилось в 2,5 раза. Так, по этим данным, если в марте таких сообщений было 6054, то в апреле таких сообщений поступило более 13 тысяч»,— сказала Москалькова.

В ведомство омбудсмена обращения подобного характера поступают на горячую линию, однако массового характера не носят. Москалькова предполагает, что это может быть связано со страхом жертвы подвергнуться насилию из-за обращения за помощью.

«Мы проводим мониторинг СМИ по этой теме, и картина достаточно неоптимистична»,— объяснила она.

Несмотря на ее слова, в МВД ранее заявляли, что в период пандемии количество семейно-бытовых происшествий упало на 13%.