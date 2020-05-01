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Закон о запрете на продажу алкоголя в жилых домах вступил в силу в России

Новости
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Со вторника, 5 мая, в России начинает действовать закон, запрещающий продажу алкогольной продукции в небольших заведениях общепита, которые находятся в многоквартирных домах, а также на прилегающих к ним территориях. Об этом пишет «Парламентская газета».

Разрешена торговля только в заведениях, имеющих зал для обслуживания посетителей общей площадью не менее 20 кв. м. Законопроект был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.

По новым правилам, алкоголь теперь можно продавать в специально оборудованном помещении, предназначенном для потребления готовой кулинарной продукции.

Законом предусмотрена возможность для регионов ввести дополнительные ограничения вплоть до полного запрета. В пояснении к проекту закона его авторы ссылались на многочисленные обращения и жалобы граждан.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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