Два единоросса разделили первое место в рейтинге упоминаемости депутатов Барнаульской гордумы

Новости 05.05.2020 11:30 598

Лидерами рейтинга упоминаемости депутатов Барнаульской гордумы в апреле стали спикер БГД Галина Буевич и ее коллега по фракции единоросс Александр Лисицын.

Буевич принимала участие в различных совещаниях, связанных с экономической ситуацией в условиях пандемии, а также в других обсуждениях на актуальные темы.

Для председателя гордумы возглавить рейтинг упоминаемости не в новинку, она довольно часто занимает первую строчку. А вот единоросс Лисицын в топе оказался впервые. Алтайские врачи нуждались в дополнительных автомобилях, чтобы оперативнее собирать анализы на коронавирус. На их просьбу и откликнулся депутат Александр Лисицын, который также является директором автоцентра «Юг». Бизнесмен предоставил Диагностическому центру Алтайского края два автомобиля для работы — XRAY Cross и Vesta Cross. На время эпидемии автомобили будут в распоряжении Диагностического центра.

Вице-спикер БГД Сергей Струченко занял второе место. Он принимал участие в очередном этапе конкурса «Лидеры России. Политика», о котором писали многие краевые СМИ, однако в следующий этап не прошел.

Четыре человека из Алтайского края прошли в полуфинал «Лидеров России. Политика» Новости 16.04.2020 10:10 Четыре человека из Алтайского края прошли в полуфинал «Лидеров России. Политика» 3807

Третью строчку в апреле занимает Валерий Касплер. Он комментировал в СМИ тяжелое положение перевозчиков, которые из-за введенного режима самоизоляции и ухода многих фирм на «удаленку», потеряли половину пассажиров.

Стоит отметить, что о депутатах Барнаульской городской Думы итак не слишком часто пишут в краевых СМИ, но в прошедшем месяце их медийность упала еще больше. Половина парламентариев вообще не упоминались в прессе.