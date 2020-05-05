Главный пульмонолог Минздрава России заявил, что до пика пандемии Covid-19 еще далеко

Новости 05.05.2020 10:50 605

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России пока не дает оснований предполагать, что страна вышла на плато по этому показателю. Заявление сделал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», – сказал Авдеев.

По его мнению, ситуация складывается неблагоприятно из-за недостаточного режима соблюдения самоизоляции гражданами.

Напомним, что режим нерабочих дней продлен в стране до 11 мая включительно. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что говорить о смягчении режима самоизоляции можно будет только после 12 мая. Власти будут отталкиваться от ситуации с динамикой заболеваемости, и принимать решения о постепенном снятии ограничений.