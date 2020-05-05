О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Личный формат Внимание, школа! Коронавирус Поправки в Конституцию
Личный формат
Внимание, школа!
Коронавирус
Поправки в Конституцию

Главный пульмонолог Минздрава России заявил, что до пика пандемии Covid-19 еще далеко

Новости
605
0

Заболеваемость новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в России пока не дает оснований предполагать, что страна вышла на плато по этому показателю. Заявление сделал главный пульмонолог Минздрава, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев.

«Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что мы прошли одну четвертую пути. Сложно сказать: одну четвертую, одну треть или одну вторую, но точно мы еще не добрались до пика», – сказал Авдеев.

По его мнению, ситуация складывается неблагоприятно из-за недостаточного режима соблюдения самоизоляции гражданами.

Напомним, что режим нерабочих дней продлен в стране до 11 мая включительно. Кроме того, глава Роспотребнадзора Анна Попова сказала, что говорить о смягчении режима самоизоляции можно будет только после 12 мая. Власти будут отталкиваться от ситуации с динамикой заболеваемости, и принимать решения о постепенном снятии ограничений.

Стало известно, когда Путину представят пакет мер по выходу из самоизоляции

Стало известно, когда Путину представят пакет мер по выходу из самоизоляции

Новости

Стало известно, когда Путину представят пакет мер по выходу из самоизоляции

507

Автор: Политсиб.ру

Фото: kubnews.ru

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
Комментарии (0)

1000