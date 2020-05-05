Житель Алтайского края наловил краснокнижной рыбы, но сам попался инспекторам рыбоохраны

Инспекторы рыбоохраны в Алтайском крае поймали местного жителя на незаконной ловле редкой рыбы. Об этом сообщает сайт Верхнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.
«У нарушителя правил рыболовства изъято 63 экземпляра стерляди. Изъятая рыба направлена на экспертизу», – говорится в официальном сообщении.
Ущерб от действий злоумышленника, который он нанес водным биологическим ресурсам, оценили в 576 тысяч рублей. Идет рассмотрение вопроса о возбуждении уголовного дела.