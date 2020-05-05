Сергей Шубенков рассказал, почему живет в Барнауле, а не в Москве

Чемпион мира в беге на дистанцию 110 м с барьерами Сергей Шубенков дал понять, что собирается оставаться жить в родном Барнауле. Такое заявление он сделал в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».
По словам спортсмена, в краевой столице можно хорошо жить и заниматься любимым делом, над чем он сейчас и работает. Варианты с Москвой и Монако он не рассматривает.
«Убежден, что в Барнауле можно заниматься любимым делом как в Москве. Да, возможно и с меньшим заработком, но над этим я работаю. Жить в Барнауле — мой сознательный выбор. Я — за родной город», — признался атлет.
Режим «самоизоляции» Шубенков также проводит дома, в столице Алтайского края.
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