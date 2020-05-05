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Сергей Шубенков рассказал, почему живет в Барнауле, а не в Москве

Новости
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Чемпион мира в беге на дистанцию 110 м с барьерами Сергей Шубенков дал понять, что собирается оставаться жить в родном Барнауле. Такое заявление он сделал в беседе с газетой «Спорт-Экспресс».

По словам спортсмена, в краевой столице можно хорошо жить и заниматься любимым делом, над чем он сейчас и работает. Варианты с Москвой и Монако он не рассматривает.

«Убежден, что в Барнауле можно заниматься любимым делом как в Москве. Да, возможно и с меньшим заработком, но над этим я работаю. Жить в Барнауле — мой сознательный выбор. Я — за родной город», — признался атлет.

Режим «самоизоляции» Шубенков также проводит дома, в столице Алтайского края.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: Министерство спорта Алтайского края

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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