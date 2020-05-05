Стало известно, когда Путину представят пакет мер по выходу из самоизоляции

Новости 05.05.2020 9:10 507

Президент России Владимир Путин проведет очередное совещание, на котором ему представят дальнейшие рекомендации по снятию ограничений и выходу из режима «самоизоляции». Оно запланировано на среду, 6 мая. Об этом сообщает «Интерфакс».

На предыдущем совещании президент попросил у правительства в течение недели предоставить отчет о реализации мер поддержки граждан и предпринимателей в период пандемии коронавируса. Кроме того, правительство и Роспотребнадзор совместно с рабочей группой Госсовета должны будут предоставить рекомендации для поэтапного выхода с режима ограничений после майских праздников.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что поэтапное снятие мер изоляции и ограничений, введенных из-за коронавируса, зависит от показателей динамики роста инфицированных по итогам майских праздников. На вопрос о возможной отмене режима «самоизоляции», Песков ответил: «Всегда нужно надеяться на лучшее, но быть готовым к любому развитию событий».

Напомним, что ранее президент России объявил о продлении режима нерабочих дней до 11 мая. Позднее стало известно о наличии заболевания у председателя правительства Михаила Мишустина и главы Минстроя России Владимир Якушева.

По данным на понедельник, 4 мая, в Алтайском крае зарегистрировано 534 случая заражения коронавирусом.