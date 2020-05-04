Сидение за компьютером и переедание включили в перечень самых вредных привычек во время самоизоляции

Новости 04.05.2020 19:00 253

Эксперты считают самыми вредными привычками для россиян, находящихся в самоизоляции, переедание, употребление спиртного и малоподвижный образ жизни.

По словам врача-диетолога Александры Кириленко, большинство граждан допускают главную ошибку — «заедание» проблем.

«У людей паника под воздействием негативных сообщений, массовых сокращений. (...) Люди заказывают пиццу, фастфуд, напитки газированные. Все это затем заедается сладостями и запивается большим количеством кофе», — приводит слова специалиста РИА «Новости».

Такой образ жизни ведет к ожирению, появлению сахарного диабета, возникновению заболеваний сердца. Также ухудшается гормональный фон, увеличивается риск развития атеросклероза и деменции, предупредила диетолог.

Также среди вредных привычек россиян можно выделить повышенный интерес к спиртным напиткам. Особенно опасна самоизоляция для людей, которые недавно бросили пить, так как из-за тяжелой эмоциональной ситуации возрастает риск срыва.

Врач-иммунолог Анатолий Устющев включил в список вредных привычек долгое сидение за компьютером. Обездвиженность и отсутствие физических упражнений увеличивают риски инфарктов, инсультов и онкологических болезней. Он призвал граждан, отработавших необходимые часы из дома, делать разминку и ходить по квартире.