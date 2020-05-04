Почему змеиногорскому пенсионеру анализ на коронавирус сделали посмертно

Новости 04.05.2020 17:30 1273

Мужчина, признанный второй жертвой коронавируса в Алтайском крае, умер еще три дня назад. К этому дню его успели похоронить. Известно, что он страдал тяжелыми хроническими заболеваниями. У 75-летнего пациента развилась пневмония, с которой организм не смог справится.

Пациент 1945 года рождения умер еще три дня назад в инфекционном госпитале, развернутом на базе городской больницы № 3 в Рубцовске. Он поступил в стационар с внебольничной двусторонней пневмонией.

«Пенсионер страдал хроническим сердечно-сосудистым заболеванием, был на гормональной терапии, имел инвалидность. На момент поступления в стационар он был в относительном здравии, даже шел в медучреждение из машины "скорой" на своих ногах, рассказал "ТОЛКа" со ссылкой на собственные источники. - Но долго полежать в больнице ему не удалось: буквально в тот же день он, по предварительной информации, внезапно упал на пол и умер – предположительно, от сердечного приступа».

Тест на коронавирус ему сделали уже посмертно. Видимо, результаты только пришли, поэтому через три дня и сказали. Пенсионера уже похоронили. На похоронах присутствовала только жена – больше никому не разрешили, пишет издание.

Прямой связи умершего с рабочими Корбалихинского рудника в окрестностях Змеиногорска, где произошла вспышка инфекции, нет.