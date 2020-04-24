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В Алтайском крае умер второй пациент с коронавирусом

Новости
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Оперативный штаб Алтайского края по реализации мер профилактики и контроля возникновения и распространения коронавируса сообщил о втором случае смерти пациента. В ковидном госпитале Городской больницы 3 в Рубцовске зафиксирован случай смерти пациента с коронавирусной инфекцией. Мужчина 1945 года рождения, житель Змеиногорска, поступил в стационар с внебольничной пневмонией. Как и всем пациетам с этим диагнозам, ему было проведено обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Тест показал положительный результат.

Пациент страдал тяжелыми хроническими заболеваниями, в том числе сердечно-сосудистой системы и находился на постоянной гормонотерапии. Это способствовало стремительному развитию внебольничной пневмонии и снижало эффективность проводимого лечения.

Правительство Алтайского края выразило соболезнование семье умершего.

Напомним, первый случай смерти пациента с коронавирусом в Алтайском крае  произошел в ночь на 24 апреля. Пациент   страдал хроническими заболеваниями.

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Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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