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В МЧС рассказали, как лечить больных коронавирусом на дому

Новости
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Алтайский край переходит на амбулаторное лечение пациентов с коронавирусом. В этой связи для нашего региона актуальны рекомендации МЧС об организации лечения больного коронавирусом на дому. В ведомстве считают, что даже в этих условиях при общении с инфицированным нужно соблюдать дистанцию.

Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с коронавирусом

Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с коронавирусом

Новости

Специалисты Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России советуют заразившемуся коронавирусной инфекцией, оставленному на домашнем лечении, выделять отдельную комнату.

"Если медицинские работники приняли решение оставить заразившегося коронавирусом на домашнем лечении, лучше всего выделить ему отдельную комнату. Это должна быть непроходная вентилируемая комната", - приводит рекомендации ведомства ТАСС.

Если это невозможно, то нужно находиться от заразившегося на расстоянии хотя бы двух метров. Кроме того, не рекомендуется спать с больным в одной кровати. При этом четко и аккуратно необходимо соблюдать правила личной гигиены.  

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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