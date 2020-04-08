Как будут оплачиваться нерабочие дни в мае

Новости 04.05.2020 16:30 562

Нерабочие дни в России с 6 по 8 мая оплачиваются в обычном размере, пояснил Минтруд.

Зарплата работникам должна начисляться по тому же принципу, что и в апреле, считает ведомство.

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"То есть заработная плата сохраняется и выплачивается в обычном размере", приводит разъяснения РИА «Новости»

Напомним, президент России Владимир Путин объявил 6-8 мая нерабочими днями из-за ситуации с распространением коронавируса. В общей сложности россияне будут отдыхать до 11 мая, а выход из самоизоляции планируется начать с 12-го числа, однако он не будет одномоментным.