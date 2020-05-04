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Как в Барнауле садили лес Победы - фоторепортаж

Новости
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В Барнауле сосны и ели посадили в двух парках - "Лесной сказке" и "Изумрудном".  Из-за того, что ограничительные меры по-прежнему еще действуют, в этом году акция не получила массовости.  Тем не менее, деревья  были высажены накануне майских праздников.  наш фотокорреспондент Олег Укладов побывал на одной из площадок и показал, как проходила акция.

Кроме того, он заглянул в Барнаульский зоопарк, который  тоже закрыт на время пандемии.  Ранее директор зоопарка Сергей Писарев рассказывал, что животные соскучились без посетителей. 

 

Автор: Политсиб.ру

Фото: Олег Укладов

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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