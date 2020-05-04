Как в Барнауле садили лес Победы - фоторепортаж

Новости 04.05.2020 14:30 559

В Барнауле сосны и ели посадили в двух парках - "Лесной сказке" и "Изумрудном". Из-за того, что ограничительные меры по-прежнему еще действуют, в этом году акция не получила массовости. Тем не менее, деревья были высажены накануне майских праздников. наш фотокорреспондент Олег Укладов побывал на одной из площадок и показал, как проходила акция.

Кроме того, он заглянул в Барнаульский зоопарк, который тоже закрыт на время пандемии. Ранее директор зоопарка Сергей Писарев рассказывал, что животные соскучились без посетителей.