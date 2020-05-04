При каком условии в организме может выработаться иммунитет к коронавирусу

Новости 04.05.2020 13:30 905

Почему пациенты могут заболеть коронавирусом повторно и как сформировать иммунитет к инфекции рассказал доктор медицинских наук, профессор патофизиологии Первого МГМУ им. Сеченова Антон Ершов.

Ученый пояснил, что повторные случаи заболевания характерны для любой патологии, в том числе коронавируса. При этом иммунитет к инфекции вырабатывается, по словам ученого только при протекании болезни средней тяжести и без чрезмерного использования медикаментов. Вот тогда у организма формируется максимальный иммунитет к ней.

Если человек очень легко переболел, то в его организме, хотя заражение и произошло, не оказалось разрешающего количества вируса, чтобы организм отнесся к инфекции серьезно и выработал на нее антитела. Для организма такая легкая форма может пройти не замеченной, отмечает Ершов.

«Даже корью можно переболеть и дважды, и трижды. Хотя считается, что после первого случая в организме вырабатывается пожизненный иммунитет. Но я лично, например, болел корью дважды в течение одного года в очень легкой форме. Антитела в организме просто не вырабатывались, так как опасность вируса была минимальна», - рассказал ученый.

Однако если человек переболел тяжело, то его организм был настолько в стрессе, что все его компенсаторные силы ушли на поддержание жизни во время болезни, а не на формирование защиты для будущего. У организма просто не хватит сил, а именно белков для формирования антител, поясняет Ершов.

Он также не исключил второй волны коронавируса.