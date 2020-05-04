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Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина

Новости
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О том, что жители  района, закрытого на «карантин» нашли «партизанские тропы», сообщил «Змеиногорский вестник».  Издание со ссылкой на письма читателей пишет, что люди ищут обходные пути   через Березовку. Барановку и тд, чтобы проникнуть на территорию Третьяковского района, и дальше.

Между тем, штраф за нарушение карантина составляет 15 тысяч рублей.  Кроме того, усилены наряды полиции, которые патрулируют «партизанские тропы». А администрация Змеиногорского района приняла распоряжение о перепахивании таких путей.

Главный врач рубцовской больницы №2, который курирует оказание медицинской помощи больным с коронавирусом в Змеиногорске, в видеообращении рассказал, что ситуация в районе одна из самых серьезных. Он обратил внимание, что введенный карантин – не пиар-компания, а мероприятие, призванное вернуть обычную жизнь жителям района.

«Однако, если требования не соблюдать, то ситуация выйдет из под контроля. Тогда смертей нам не избежать. Сейчас пациенты, состояние которых ухудшается, переводятся в Рубцовск и Барнаул. Скажу откровенно, тяжелые случаи есть, есть больные которые находятся на ИВЛ, поэтому не стоит относится к карантину и пандемии бессмысленно»,- заявил специалист.

Автор: Политсиб.ру

#Новости Барнаул #новости Алтайский край #новости Сибири
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