Какие партизанские тропы нашли жители Змеиногорского района для нарушения карантина

Новости 04.05.2020 12:30 1617

О том, что жители района, закрытого на «карантин» нашли «партизанские тропы», сообщил «Змеиногорский вестник». Издание со ссылкой на письма читателей пишет, что люди ищут обходные пути через Березовку. Барановку и тд, чтобы проникнуть на территорию Третьяковского района, и дальше.

Между тем, штраф за нарушение карантина составляет 15 тысяч рублей. Кроме того, усилены наряды полиции, которые патрулируют «партизанские тропы». А администрация Змеиногорского района приняла распоряжение о перепахивании таких путей.

Главный врач рубцовской больницы №2, который курирует оказание медицинской помощи больным с коронавирусом в Змеиногорске, в видеообращении рассказал, что ситуация в районе одна из самых серьезных. Он обратил внимание, что введенный карантин – не пиар-компания, а мероприятие, призванное вернуть обычную жизнь жителям района.