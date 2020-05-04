В Алтайском крае число случаев коронавируса превысило 500

Новости 04.05.2020 11:00 830

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 36 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Среди заболевших: Змеиногорский район – 28 человек, Барнаул – 6, Новоалтайск – 1, Тюменцевский район-1.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

Всего на 4 мая общее число заболевших составляет 534 человека, в том числе 51 ребенок до 17 лет. Из этого числа 82 пациента выздоровели, 6 человек - за последние сутки.

Из 534 заболевших: Змеиногорский район – 217 (Змеиногорск – 19, Змеиногорский район – 198), Барнаул – 157, Бийск – 43, Поспелихинский район – 19 (Николаевка – 8, Поспелиха – 11), Павловский район – 11 (Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 5, Новые Зори – 3), Рубцовск – 8, Рубцовский район – 8 (Куйбышево – 2 Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1), Немецкий национальный район – 8 (Гальбштадт – 2, Кусак – 5, Подсосново - 1), Камень-на-Оби – 6, Горняк – 6, Новичихинский район – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1), Тальменский район – 5 (Ларичиха – 1, Тальменка – 2, Наумово – 1, Луговое – 1), Славгород – 4, Первомайский район – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1), Новоалтайск – 4, Третьяковский район – 3 (Староалейское), Крутихинский район – 3 (Крутиха), Яровое – 3, Советский район – 2 (Советское), Родинский район – 2 (Мирный – 1, Родино – 1), Тюменцевский район – 2 (Юдиха), ЗАТО Сибирский – 2. Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1), Заринск –1, Бийский район – 1, Троицкий район – 1 (Троицкое), Целинный район – 1 (Верх-Марушка), Михайловский район – 1 (Михайловское), Романовский район – 1 (Сидоровка), Егорьевский район – 1 (Первомайское), Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1), Алтайский район – 1 (Алтайское), Усть-Калманский район - 1 (Михайловка).

На 04 мая 2020 года на коронавирусную инфекцию обследовано 32866 человека. Находятся под меднаблюдением – 3950 человек. Снято меднаблюдение с 8473 человека.