Александр Прокопьев стал лидером по упоминаемости среди депутатов Госдумы в апреле

Рейтинги 04.05.2020 11:40 841

В апреле больше всего упоминаний в краевых СМИ среди алтайских думцев собрал Александр Прокопьев. Депутат предоставил антисептики медикам и волонтерам в разных городах и районах края. Также в фонде депутат подвели итоги конкурса к юбилею Победы, о чем активно писали многие издания.

На второй строчке Наталья Кувшинова. Она также активно приняла участие в благотворительной акции помощи врачам и другим социальным службам. Как писали СМИ, депутат передала целую партию медицинских масок в барнаульский «Горэлектротранс». Кроме того, Кувшинова активно защищала интересы студентов, которые просили отменить плату за общежитие на время карантина, а также автобусных перевозчиков. Кувшинова обратилась в премьеру Михаилу Мишустину с просьбой сдвинуть срок вступления в силу постановления об обязательной установке тахографов для городских автобусов и дать отсрочку перевозчикам по лизингу и кредитам, не допустить банкротства предприятий.

Третьим в апрельском рейтинге стал Даниил Бессарабов. В соцсетях он показывал, как занимает себя во время самоизоляции (печет блины, делает зарядку), он также помогал врачам и работникам соцслужб и давал комментарии на актуальные темы.

Лидеры прошлого месяца Валерий Елыкомов и Иван Лоор в этот раз только замыкают первую пятерку рейтинга.

В целом, как писали краевые СМИ, почти все алтайские думцы не остались в стороне и помогали учреждениям края, чем могли – закупали маски, защитные костюмы, антисептики и другое.

Рейтинг составляется на основе количества упоминаний в краевых СМИ. При мониторинге учитываются упоминания в следующих СМИ:

ИА «ПОЛИТСИБРУ», «ТОЛК», «Амител», «REGNUM Алтай», «Аргументы и факты Алтай», «Комсомольская правда в Барнауле», «Бийский рабочий», ИА «Банкфакс», «Московский комсомолец на Алтае», «Алтапресс.ру», ИА «Атмосфера», сайт газеты «Алтайская правда», Официальный сайт администрации края, Официальный сайт Барнаула, «Что делать», «Doc22», «Капиталист», «ИТАР-ТАСС Сибирь», «Интерфакс Сибирь».

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