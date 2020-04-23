Политическая хроника за неделю: депутаты работали в масках, Шубенков думает о карьере политика

Сессия Алтайского Заксобрания, прошедшая в удаленном режиме стала, пожалуй, самым заметным политическим событием недели. Никаких «громких» решений принято не было, много шума наделал сам формат заседания. Дискуссии шли в масках с соблюдением безопасной дистанции. Какие решения были приняты, и что еще было на политической повестке в хронике «Политсибру».
В работе сессии 30 апреля приняли участие 64 депутата, а также алтайские думцы, губернатор и члены краевого правительства. Трансляция велась из 23 студий системы видеоконференции в разных районах и городах края, а также с нескольких площадок в Барнауле. Большинство депутатов были в масках.
На заседании был принят документ, позволяющий региональному минфину вносить изменения в сводную бюджетную роспись и оперативно перераспределять средства между муниципалитетами, которые участвуют в ликвидации очагов коронавируса . Также на сессии приняли закон о налоге самозанятых. Он вызвал некоторые споры среди депутатов, оппозиция посчитала несвоевременным введение такого налога в нынешних условиях, однако документ все же был принят.
Также были принято решение о продлении сроков предоставления деклараций о доходах и имуществе для депутатов и членов их семей до 1 августа 2020 года.
Следующая сессия АКЗС запланирована на 28 мая, как она пройдет, пока неизвестно.
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