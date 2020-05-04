Почему в Алтайском крае могут продлить ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом?

Новости 04.05.2020 10:10 1529

В Алтайском крае число заболевших коронавирусной инфекцией растет. По данным на утро 4 мая наш регион находится на 47 месте по числу выявленных случаев коронавируса среди российских регионов.

Руководитель Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова ранее не исключила, что ограничительные мероприятия могу продлиться по всей России.

Ее мнение привел Интерфакс со ссылкой на программу "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК)

"Всё может быть, да", - ответила она на вопрос ведущего Павла Зарубина, верно ли, что если не соблюдать все наложенные ограничения, в том числе не соблюдать требования изоляции, то "ещё можем сидеть долго, до июня, как минимум".

"Мы говорим, что ограничения могут быть сняты по оценке эпидемической ситуации. Если мы сегодня начнем нарушать, то к 12 мая будет очевидно, что нам надо усиливать, может быть. А если мы не начнем нарушать, то мы можем надеяться, что ряд ограничений может быть снят. Но сегодня это только надежда", - подчеркнула врач.

По ее словам, сейчас важно "пересидеть" все праздничные дни и "ничего не нарушать". "Это очень непростое испытание. Нужно выдержать", - добавила глава Роспотребнадзора.

Поскольку в Алтайском крае ежедневно подтверждают еще несколько десятков заболевших, не исключено, что ограничительные меры будут продлены и в нашем крае.