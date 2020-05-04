«Эвалар» продолжает работу по распоряжению Минпромторга

Новости 04.05.2020 9:40 289

Согласно нормативным документам Минпромторга, ЗАО «Эвалар» относится к предприятиям жизнеобеспечения, которые должны гарантировать бесперебойное производство.

Генеральный директор холдинговой компании «Эвалар» Лариса Прокопьева подчеркнула:

«Основные мощности нашего предприятия сейчас ориентированы на поставку антисептиков и лекарственных препаратов первичного спроса у населения, включая противовирусные средства. Все это накладывает на нас дополнительную ответственность в части сохранения жизнеспособности производства и защиты здоровья сотрудников. Предприятие продолжило работу и в праздники, не смотря на ужесточение карантинных мер. В силу специфики своей деятельности и в отличие от иных секторов экономики «Эвалар» ввел постоянное тестирование сотрудников, поэтому информация обо всех фактах оперативно поступает в Роспотребнадзор».

Как указал исполнительный директор ЗАО «Эвалар» Владимир Хлунов:

«В соответствии с фармацевтическим стандартом на предприятии изначально внедрены строгие протоколы противоэпидемических мероприятий – системы обеззараживания воздуха, стерильная одежда для персонала и устройства по распылению дезинфицирующих составов. С понедельника развернута система удаленного офиса. Все мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с городскими санитарными службами. Чтобы сократить контакты внутри предприятия, значительная часть сотрудников производственных цехов отправлена в оплачиваемые отпуска на период с 1 по 18 мая, работают только цеха по выпуску антисептиков, противовирусных препаратов и витаминов. Для работающих сотрудников ужесточен входной медицинский контроль с применением точечного тестирования на COVID-19».

Тестирование на предприятии

Владимир Хлунов пояснил, что тестирование сотрудников на предприятии началось еще неделю назад по факту появления информации от одной из сотрудниц. Она прошла тестирование на COVID-19 после получения положительного теста ее мужем. И у нее подтвердилась бессимптомная форма коронавируса. Круг контактов этой сотрудницы был оперативно установлен, десятки человек производственных подразделений в течение недели прошли тестирование за счет компании.

В большинстве случаев результаты отрицательные, у 10 выявлена бессимптомная форма коронавируса, эти сотрудники находятся на карантине.

Что рекомендовал Минпромторг

В документе подписанном первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Сергеем Цыбом, адресованным руководителям предприятий фармацевтической и медицинской промышленности говорится, что в соответствии с законодательством Российской Федерации и правом Евразийского экономического союза лекарственные средства для медицинского применения и медицинские изделия относятся к социально значимой продукции, применяемой в медицинских целях и необходимы для профилактики, диагностики, лечения заболеваний человека, в том числе в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19).

«А значит деятельность ваших предприятий и организаций направлена на обеспечение нормальных жизненных условий населения и является в сложившейся ситуации необходимой для защиты жизни и здоровья граждан, поэтому необходимо обеспечить бесперебойное производство», - говорится в тексте.

В этой связи, Минпромторг России настоятельно рекомендует осуществлять деятельность по выпуску социально значимой продукции не только в нерабочие, но и в праздничные дни для бесперебойного обеспечения ею системы здравоохранения и граждан Российской Федерации, а также отмечает о необходимости выполнения всех требований, предусмотренных соответствующими рекомендациями по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19), изданными Роспотребнадзором и Минздравом России.