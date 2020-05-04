Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с коронавирусом

Об этом вчера на заседании оперативного оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае, которое провел губернатор, заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов.
«Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места», - пояснил он.
Для этого на базе Краевой клинической больницы создан консультативно-диагностический центр на пять врачей, специалисты, которого будут консультировать врачей поликлиник и давать рекомендации. В центре выведены информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. По словам Попова, эти специалисты могут вести до 200 пациентов, сообщает официальный сайт региона.
Такое решение принято из-за большого количества пациентов, у которых инфекция протекает бессимптомно. Теперь в стационарах лечение будут проходить пациенты с характерной симптоматикой. Если состояние инфицированного, который находится дома, ухудшается, его немедленно госпитализируют в ковидный госпиталь.
Пациенты, которые сейчас находятся в госпиталях, там и продолжат лечение до получения двукратного отрицательного теста
Однако амбулаторно не смогут наблюдаться пациенты старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания.
Кроме того, в круглосуточном режиме работают диагностические центры Барнаула и Рубцовска для диагностики внебольничных пневмоний. По словам Дмитрия Попова, скорая помощь теперь везет пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого пациент может быть госпитализирован.
Напомним, согласно указу Губернатора все приезжающие в регион проходят процедуру паспортного контроля, получают уведомление Роспотребнадзора о необходимости пройти самоизоляцию в течение 14 дней.
Алтайский край ввел пропускной режим на границах с соседними регионами
Переходим на домашнее лечение, но сохраняем режим самоизоляции?! А родственники, что живутт с ним в квартире и будут за ним ухаживать, больничный получат? Это называется - имитация бурной деятельности!
Мы уже видим плачевный результат так называемой " самоизоляции" приезжающих, те кто заболел коронавирусом те заразили очень много народа. Больные на Амбулаторном лечение будут приходить получать курс лечения и уходить. Передвигаться по городу, заходить в подъезды,а по пути и в магазины, и их даже не увидишь, так как у них нет симптомов . Не приведет ли это к еще большей вспышки коронавируса, и не произойдет ли в алтайском крае, то что сейчас происходит в Змеиногорске??????? И для чего все это про самоизоляцию, если больные просто мо гут приходить и выходить с лечения?????????