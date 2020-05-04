Алтайский край переходит на амбулаторное ведение пациентов с коронавирусом

Новости 04.05.2020 9:20 1082

Об этом вчера на заседании оперативного оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за возникновением и распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 в Алтайском крае, которое провел губернатор, заявил министр здравоохранения Дмитрий Попов.

«Край переходит на технологию амбулаторного ведения пациентов, поскольку много пациентов с бессимптомным течением заболевания, но они госпитализированы на больничные места», - пояснил он.

Для этого на базе Краевой клинической больницы создан консультативно-диагностический центр на пять врачей, специалисты, которого будут консультировать врачей поликлиник и давать рекомендации. В центре выведены информационные системы, которые позволяют взаимодействовать с поликлиниками. По словам Попова, эти специалисты могут вести до 200 пациентов, сообщает официальный сайт региона.

Такое решение принято из-за большого количества пациентов, у которых инфекция протекает бессимптомно. Теперь в стационарах лечение будут проходить пациенты с характерной симптоматикой. Если состояние инфицированного, который находится дома, ухудшается, его немедленно госпитализируют в ковидный госпиталь.

Пациенты, которые сейчас находятся в госпиталях, там и продолжат лечение до получения двукратного отрицательного теста

Однако амбулаторно не смогут наблюдаться пациенты старше 65 лет и те, кто имеет хронические заболевания.

Кроме того, в круглосуточном режиме работают диагностические центры Барнаула и Рубцовска для диагностики внебольничных пневмоний. По словам Дмитрия Попова, скорая помощь теперь везет пациентов не в приемный покой, а в диагностический центр. Только после этого пациент может быть госпитализирован.

Напомним, согласно указу Губернатора все приезжающие в регион проходят процедуру паспортного контроля, получают уведомление Роспотребнадзора о необходимости пройти самоизоляцию в течение 14 дней.