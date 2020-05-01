В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировано 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией

Новости 03.05.2020 11:32 796

Среди вновь выявленных, в Змеиногорском районе проживают – 23 человека, в Барнауле – 17, Бийске - 3, Родинском, Тальменском, Третьяковском, Тюменцевском районах - по одному. В Тюменцевском районе заболевший выявлен впервые.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю устанавливается круг контактных лиц, осуществляется контроль за их лабораторным обследованием, медицинским наблюдением и проведением заключительной дезинфекции в очагах.

На 3 мая общее число заболевших составляет 498 человек, из них 49 детей до 17 лет, выписаны за всё время 76 пациентов, 7 из них - за последние сутки.

Общая картина распространения вируса в регионе выглядит так: Змеиногорский район – 189 (Змеиногорск – 19, Змеиногорский район – 170), Барнаул – 151, Бийск – 43, Поспелихинский район – 19 ( Николаевка – 8, Поспелиха – 11), Павловский район – 11 ( Комсомольский – 2, Шахи – 1, Павловск – 5, Новые Зори – 3), Рубцовск – 8, Рубцовский район – 8 (Куйбышево – 2, Веселоярск – 5, Новониколаевка – 1), Немецкий район – 8 (Гальбштат – 2, Кусак – 5, Подсосново - 1), Камень-на-Оби – 6, Новичихинский район – 6 (10 лет Октября – 5, Новичиха – 1), Горняк – 6, Тальменский район – 5 (Ларичиха – 1, Тальменка – 2, Наумово – 1, Луговое – 1), Славгород – 4, Первомайский район – 4 (Логовское - 2, Березовка – 1, Первомайское - 1), Третьяковский район – 3 (Староалейское), Новоалтайск – 3, Крутихинский район – 3 (Крутиха), Яровое – 3, Советский район – 2 (с. Советское), Родинский район – 2 (Мирный – 1, Родино – 1), ЗАТО Сибирский – 2, Кулундинский район – 2 (Кулунда -1, Троицк - 1), Заринск –1, Бийский район – 1, Троицкий район – 1 (Троицкое), Целинный район – 1 (Верх-Марушка), Михайловский район – 1 (Михайловское), Романовский район – 1 (Сидоровка), Егорьевский район – 1 ( Первомайское), Алтайский район – 1 ( Алтайское), Усть-Калманский район - 1 (Михайловка), Тюменцевский район – 1 (Юдиха).

На 3 мая в Алтайском крае на коронавирусную инфекцию обследовано 32056 человек, под медицинским наблюдением находятся 3190 человек (в том числе 6 иностранных граждан), снято с меднаблюдения 8396 человек.